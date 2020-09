मिलिए मानव कैलकुलेटर से, कभी स्कूल नहीं गया फिर भी Video में देखें कैसे चुटकियों में दे रहा जवाब

नई दिल्ली।

Irfan Khan Human Computer: हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है शकुंतला देवी, जिसमें एक महिला गणित के बड़े से बड़े सवालों का जवाब पलक झपकते ही हल कर देती है। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर ( Human Computer ) भी कहा गया। लेकिन, आज हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवा रहे हैं, जो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी मैथ्स की ऐसी कैलकुलेशन ( Math Calculation ) करता है कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाएं। इस लड़के की उम्र महज 20 साल है। गांव में लोग इसे चलता फिरता मानव कैलकुलेटर ( Human Calculator of Rajasthan ) कहते है। लेकिन, इन दिनों यह लड़का सोशल मीडिय छाया हुआ है।

Hey Twitter do your magic.. find this guy .. superhuman.. pic.twitter.com/9lO5SJHbi9