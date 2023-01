कुत्ते ने दो पैरों से कर दिखाया ऐसा कारनामा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

दुनिया में इतने सारे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने अजीबो-गरीब कारनामें करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। मगर क्या आपने किसी जानवर को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते देखा है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नेएक वीडियो शेयर की है जिसमें एक कुत्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आया।

Athletic dog sets Guinness World Record for most skips on hind legs in 30 seconds