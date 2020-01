​INDvsSL: पिच सुखाने के लिए हेयर ड्रायर समेत बीसीसीआई ने लगाया ये जुगाड़, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

नई दिल्ली। यूं तो गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर (hair dryer) का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कपड़ों को प्रेस करने के लिए स्टीम आयरन का। मगर इन उपकरणों का इस्तेमाल बीसीसीआई ने क्रिकेट की पिच सुखाने के लिए किया। बीसीसीआई (BCCI) के इस देसी जुगाड़ का लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजाक (troll) उड़ा रहे हैं। वे पिच सुखाने और दूसरे तरीकों की फोटो को जोड़कर फनी कमेंट्स कर रहे हैं।

कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाल सुखाने के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट का मैदान (pitch) सुखाने के लिए होगा। वहीं एक अन्य यूजर ने बीसीसीआई की फोटो के साथ हेयर ड्रायर से चिकन पकाते हुए तस्वीर पोस्ट की है। एक अन्य यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा बीसीआई के ये नए आधुनिक उपकरण हैं।

मालूम हो कि गुवाहाटी में भारत-श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 इंटरनैशनल मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह खेल रद्द हो गया। मैच दोबारा खेला जा सके इसके लिए बीसीसीआई ने पिच को सुखाने के लिए वैक्यूम क्लीनर, स्टीम आयरन और हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का सहारा लिया।

The lady who tried to roast chicken with hair dryer has competition!#INDvsSL pic.twitter.com/w72qWqpFBG