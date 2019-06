चमकी बुखार को लेकर हो रही थी बैठक मंत्री पूछ रहे थे भारत-पाकिस्तान मैच का स्कोर, अब लोगों ने दिया ऐसा जवाब...

नई दिल्ली: बिहार ( Bihar ) इस समय एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानि चमकी बुखार की पीड़ा से पीड़ित है। इस बुखार की मार मासूम बच्चों पर कुछ इस कदर पड़ी है कि अब तक 100 से ज्यादा मासूम अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन न तो इस बात की चिंता एसी के कमरों में बैठे नेताओं के चेहरे पर नजर आती है और न ही बिहार के स्वास्थय मंत्री मंगल पांडेय की आंखों में। क्योंकि अगर मंत्री मंगल पांडेय ( Mangal Pandey ) को चिंता होती तो उनका इस तरह का वीडियो ( video ) सोशल मीडिया पर वायरल न हो रहा होता।

#WATCH Bihar Health Minister Mangal Pandey asks for latest cricket score during State Health Department meeting over Muzaffarpur Acute Encephalitis Syndrome (AES) deaths. (16.6.19) pic.twitter.com/EVenx5CB6G — ANI (@ANI) June 17, 2019

वीडियो देखकर आपका सीना पसीज जाएगा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल ( viral ) हो रहा है। इस वीडियो के बारे में जब आप जानेंगे तो आप का सीना भी जरूर पसीज जाएगा। दरअसल, चमकी बुखार ( chamki fever ) को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी और वीडियो भी इसी मीटिंग का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री मंगल पांडेय का ध्यान इस बुखार पर नहीं है, तभी तो वो भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का स्कोर पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद तो ट्विटर पर लोगों ने मंत्री मंगल पांडेय को आडे़ हाथ ले लिया।

Century lag gai hai, death is still batting on the Bihar's pitch. — REEMA (@Chaudhary_rt) June 17, 2019

लोगों ने ऐसे बताया स्कोर

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मंत्री मंगल पांडेय पूछ रहे हैं अब तक कितने विकेट हुए? इसके जवाब में किसी ने कहा 4 विकेट हो गए। इस मीटिंग में स्वास्थय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे, केद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और मंत्री मंगल पांडेय मौजूद थे। सोशल मीडिया ( social media ) पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मंत्री के स्कोर पूछने वाले सवाल का अपने-अपने तरीके में जवाब दिया। एक यूजर ने लिखा स्कोर 100 के पार हो गया है।

Score is 100 childrens are dead in muzaffarpur and 78 dead in gaya. — db (@Adeepakbhandari) June 17, 2019

वहीं एक अन्य यूजर ने जवाब दिया ' सेंचुरी लग गई है। मौत अभी भी बिहार की पिच पर बल्लेबाजी कर रही है।' एक अन्य यूजर ने लिखा ' मुजफ्फरपुर में स्कोर 100 बच्चों की मौत और गया में 78 बच्चों की मौत हो गई है।' इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां लोगों ने मंत्री मंगल पांडेय पर जमकर अपना गुस्सा निकाला, तो वहीं इस वीडियो ने ये भी साफ कर दिया कि मंत्री की संवेदनाएं मर चुकी है।