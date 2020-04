कोरोना: अपने खाना का जुगाड़ नहीं फिर भी जानवरों का पेट भर रहा है ये सब्जीवाला

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। भारत में कोरोना के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना संक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार ने इस महामारी के रोकथाम के लिए 14 अप्रैल तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है।

लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है। लोग अपने परिवार के लिए सामान स्टाक कर रहे हैं ताकी कोई भूखा ना रहे। वहीं एक सब्जीवाला जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वे दोनो टाइम का खाना खा पाए। फिर भी वो बेजुवानों के खाना खिला रहा है।

दरअसल, कोरोना वायरस (coronavirus) की वजह से इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। उनके पास ना खाने के लिए खाना है ना पीने के लिए पानी। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इनका ख्याल रख रहे हैं। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दिख रहा है एक सब्जीवाला, जो अपनी रेहड़ी लगाए खड़ा है। वो बैल को सारी सब्जियां खिला रहा है।

This is India!



Lucknow: A poor vegetable seller in these tough times is letting an extremely hungry bull eat the vegetables!



Not all superheroes wear capes.

Together we are stronger than any virus! pic.twitter.com/LIDSAyPrSd