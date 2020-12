क्या नए साल से पहले मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन? तैयारियां जोरों पर

नई दिल्ली। जहां इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया में ऐतिहासिक घटनाएं दिखाईं, तो साल के अंत से पहले इस महामारी की वैक्सीन ( Corona vaccine ) को लेकर उम्मीदें तेज हो रही हैं। भारत में भी पिछले कई दिनों से जारी तैयारियों और घोषणाओं को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि नए साल के आने से पहले ही यानी 2020 में ही कोरोना वायरस की वैक्सीन को पेश किया जा सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि COVID-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन उपकरणों के आकलन के दिशानिर्देश सभी राज्यों को जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें कम से कम 240 वॉक-इन कूलर, 70 वॉक-इन फ्रीजर्स, 45,000 आइस-लाइंड रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर मिल गए हैं।

COVID-19 वैक्सीन की तैयारियों के बारे में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इलेक्ट्रिकल और नॉन-इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन उपकरण के आकलन और इसकी मजबूती के लिए दिशानिर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं।

