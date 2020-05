Amphan Cyclone ने Kolkata में मचाई तबाही, डूब गई गलियों में खड़ी कारें, उड़ गई स्कूल की छत, देखें Video

नई दिल्ली। Cyclone Amphan बंगाल में भारी तबाही मचा रहा है। तेज हवाओं की वजह से की पश्चिम बंगाल में बहुत नुकसान हुआ है। तटीय इलाकों में 19 टीमें तैनात हैं। 190 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण अबतक तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

West Bengal: Streets in Kolkata waterlogged, trees uprooted and houses damaged due to strong winds and heavy rain as #Amphan crossed West Bengal-Bangladesh coast between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) across Sunderbans, between 1530 and 1730 hrs today. pic.twitter.com/obYlwiW9TO — ANI (@ANI) May 20, 2020

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्‍फान रात 9:30 पर West Bengal के ऊपर कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर केंद्रित था जिसकी वजह से कोलकाता में भारी नुकसान हुआ है। तूफान के कारण कोलकाता में सड़कों पर जलजमाव। तेज हवा के कारण हजारों पेड़ उखड़ गए और मकान क्षतिग्रस्त हो गये।

Kolkata city also has seen extensive damage. Many old trees that I knew as a child seem to have been uprooted; neighbourhoods flooded; power supply knocked out. pic.twitter.com/0bKA9mQbGd — Sanjeev Sanyal (@sanjeevsanyal) May 20, 2020

सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। जिनमें दिख रहा है कि गलियों में पानी ही पानी भर गया है और वहां खड़ी कारें भी पूरी तरह से डूब गई है।

A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww — Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020

मौसम विभाग के हवाले से जानकारी दी है कि अभी तूफान की गति 140-150 किमी प्रतिघंटा है। इसकी वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हैं। इतना ही नहीं कई जगहों पर अम्फान तूफान की वजह से बिजली के तारों में आग भी लग गई हैं।

#WATCH West Bengal: Rooftop of a school in Howrah was blown away by strong winds earlier today. #CycloneAmphan pic.twitter.com/nJY0KhAC3Z — ANI (@ANI) May 20, 2020

इस वीडियो में आप देखे सकते हैं कि कैसे अम्फान तूफान की वजह से स्कूल की छत उड़ रही हैं। सबसे ज्यादा तटीय जगहों के हालात खराब हैं।

बता दें पश्चिम बंगाल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ओडिशा में 1 लाख 98 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 41 टीमों की तैनाती की गई है। हर टीम में 45 लोग होते हैं। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में नेवी के गोताखोर तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल एसी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। गुरुवार को चलने वाली नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल भी रद्द है। कोलकाता एयरपोर्ट आज सुबह 5 बजे तक बंद कर दिया गया है।