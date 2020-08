बाइक के जुगाड़ से किसान ने निकाले मक्के के दाने, टैलेंट देख आनंद महिंद्रा हुए इंप्रेस, शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली। जब भी जुगाड़ (Indian Jugad) का नाम आता है तो भारतीय उसमें अव्वल रहते हैं। दरअसल वे हर छोटी—सी चीज में अपना दिमाग लगाकर अनोखी चीज बना डालते हैं। ऐसा ही अनोखा कारनामा एक किसान ने भी किया। उसने भुट्टे के दानों को निकालने के लिए ऐसी जुगत लगाई, जिसे देख मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी इंप्रेस हो गए। उन्होंने किसान के इस देसी जुगाड़ का वीडियो अपने ट्वीटर पर शेयर किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं।

दरअसल किसान ने भुट्टे के दानों को छीलने के लिए बाइक के टायर का इस्तेमाल किया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बाइक के पहिए के घूमने पर दाने अलग हो जाते हैं और भुट्टा अलग हो जाता है। किसान का ये अनोखा एक्सपेरिमेंट देख महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं लगातार देखता हूं, हमारे किसान किसी बाइक या ट्रैक्टर को मल्टी टास्किंग मशीन में बदल देते हैं। इस तरह का उपयोग मैंने कभी शायद अपने सपने में नहीं सोचा होगा।

I constantly receive clips showing how creatively our farming communities turn bikes & tractor into multi-tasking machines. Here’s one application I never would have dreamed of. Maybe @continentaltire should have a special brand named ‘Corntinental?’ pic.twitter.com/rMj6rowA3L