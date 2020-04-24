कोरोना: मरीज के वेंटिलेटर से हटते ही डॉक्टर करने लगे Moonwalk, वीडियो वायरल

इस डॉक्टर का नाम Adnan Menderes Vural। Adnan इन दिनों तुर्की के अंकारा में मौजूद Hacettepe University के अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

By: Vivhav Shukla

Published: 24 Apr 2020, 06:02 PM IST

कोरोना: मरीज के वेंटिलेटर से हटते ही डॉक्टर करने लगे Moonwalk, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) से जूझ रही है। वायरस के संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर देश लॉकडाउन हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर में डॉक्टर दिन-रात कान कर रहे हैं। इस बीच तुर्की के एक डॉक्टर(Doctor) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। इसमें डॉक्टर(Turkish doctor ) कोरोना मरीज के ठिक हो जाने नाचते नजर आ रहे हैं।

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इस डॉक्टर का नाम Adnan Menderes Vural। Adnan इन दिनों तुर्की के अंकारा में मौजूद Hacettepe University के अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

अदनान बीते हफ्ते से एक कोरोना पीडित का इलाज कर रहे हैं। बुजुर्ग शख्स कई दिनों से वेंटिलेटर पर था। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अचानक उनकी स्थिती में सुधार हुआ और उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया।

मरीज के ठिक होते ही डॉक्टर अदनान की खुशी से मूनवॉक डांस करने लगे। तभी वहां मौजूद किसी शख्स ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

34 साल के डॉक्टर अदनान ने बताया कि पेशेंट को रिक्वर करते देखा तो मैं इतना खुश हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करू। और फिर मैंने नाचना शुरु कर दिया।

Coronavirus Doctor Viral Video Turkish Doctor Moonwalk Dance Covid-19 Patient’s Adnan Menderes Vural Turkish hospital Doctor
Vivhav Shukla
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