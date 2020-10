बुजुर्ग महिला जब गर्म तेल में हाथ डालकर निकालने लगी पकौड़े, नजारा देख हर कोई हो गया हैरान वीडियो वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया के उपयोग में आने के बाद से कई नायाब चीजें आसानी से देखने को मिल जाती हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में महिला कड़ाही के खौलते तेल में हाथ डाल कर कुछ तल रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है महिला खौलते तेल में बिना झिझक हाथ भी डाल रही है, पर हैरानी इस बात की है कि महिला का हाथ उबलते तेल में भी नहीं जल रहा है। हर देखने वाला हैरान है कि आखिर यह कैसे सम्भव है?

She said tongs are for losers 😭😭😭 pic.twitter.com/QF4IaFiMd7