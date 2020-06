Patrika Fact Finder: LAC विवाद के बीच भारत में खुलेंगी Bank of China की ब्रांच? जानें क्या है सच

-Patrika Fact Finder: लद्दाख ( Ladakh ) में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ( LAC ) पर हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन ( India China Dispute ) के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। -इसी बीच एक न्यूज सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल हो रही है। -न्यूज में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने बैंक ऑफ चाइना ( Bank of China ) की ब्रांच को भारत में खोलने की अनुमति दे दी है। -इस मैसेज की जांच पड़ताल की गई तो हकीकत सामने आई।

नई दिल्ली।

Patrika Fact Finder: लद्दाख ( Ladakh ) में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ( LAC ) पर हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन ( India China Dispute ) के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक न्यूज सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल हो रही है। न्यूज में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ( rbi ) ने बैंक ऑफ चाइना ( Bank of China ) की ब्रांच को भारत में खोलने की अनुमति दे दी है। न्यूज में ANI के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को दिखाते हुए इस बात का दावा किया जा रहा है। इस पोस्ट के बाद लोगों के नेगेटिव रिएक्शन रहे हैं। लेकिन, जब इस मैसेज की जांच पड़ताल की गई तो हकीकत सामने आई।

क्या है दावा? ( Bank of China Branch in India )

दरअसल, सोशल मीडिया पर एएनआई के एक ट्वीट को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद भी सरकार ने बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच को भारत में खोलने की अनुमति दे दी है। जिस एएनआई के ट्वीट शेयर किया जा रहा है, उसमें लिखा है, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को भारत में ब्रांच खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया है।'

क्या है सच्चाई?

पत्रिका फैक्ट फाइंडर में यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला है। दरअसल, ANI का यह ट्वीट दो साल पुराना है, जिसे अब भारत-चीन विवाद से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस जारी किया था, जिसे ANI ने उस वक्त ट्वीट किया था। लाइसेंस जारी होने के बाद बैंक ऑफ चाइना ने पिछले साल जून में मुंबई में अपनी पहली भारतीय शाखा खोली थी।

अब इस ट्वीट को एडिट कर वायरल किया जा रहा है। वहीं, चाइना की एक वेबसाइट पर भी 9 जून को खबर चली थी, जिसकी हेडलाइन थी 'Bank of China Obtains License to Operate in India'। इस खबर के अंदर 4 जुलाई 2018 का जिक्र किया हुआ है। लेकिन, लोगों ने केवल खबर की हेडलाइन का स्क्रीनशॉट वायरल किया। ऐसे में यह दावा पूरी तरह फर्जी है।