Hrithik Roshan के गाने पर बाप-बेटे ने किया धमाकेदार Dance, वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक डांस वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है। इस वीडियो में दो शख्स ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साल 2000 की सुपरहिट फिल्म 'कहो न प्यार है' (kaho na pyar hai) का मशहूर गाना 'एक पल का जीना' (ek pal ka jeena) गाने पर कमर मटकाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है ये पिता-बेटे है जो शादी में डांस (dance in marriage) कर रही है।

पहले वीडियो देख लें..

Hey @iHrithik sir have you seen this...

This made my day...

Thankyou for making my childhood awesome... Love you ❤️#hrithikroshan #ihrithik #hrithik #roshan #Bollywood #myfabactor pic.twitter.com/Z6ys5BKTuj