सैकड़ों ड्रोन की मदद से लोगों को बताया गया Corona से बचने का उपाय, देखें Video

नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोना (Coronavirus) का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ताजे आकड़ें के मुताबिक संक्रंमितों कि संख्या डे़ढ़ करोड़ पार कर चुकी है। वहीं साढ़ें 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर देश कोरोना की वैक्सीन (Corona vaccine) खोजने में लगा हुआ है। हालंकि किसी के हाथ सफलता नहीं लगी है। इनसब के बीच कोरोना से बचने के लिए बार-बार हाथ धोना, मास्क और सोशल डिस्टेनिंसिंग (social distancing) को हथियार के तौर पर यूज किया जा रहा है।

इसके अलाव वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में साउथ कोरिया (South Korea) ने लोगों को वायरस के बचाव के लिए क्या कुछ करना जरूरी है इसके लिए एक खास तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया। इसके तहत सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स की मदद से लोगों में इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता लाने की कोशिश की गई।

इस अभियान का नाम डांस ऑफ द ड्रोन्स (DANCE OF THE DRONES) रखा गया। इस शो में साउथ कोरिया के अधिकारियों ने कोरोना वायरस स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ड्रोन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया।

इसमें ड्रोन के जरिए मास्क पहनना, हाथों को साफ करना, सोशल डिस्टेसिंग(hand-washing and social distancing) बनाए रखना कितना जरूरी इसके बारे में बताया गया। ड्रोन द्वारा इस तरह की अमेजिंग स्किल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



पहले वीडियो देख लें...

DANCE OF THE DRONES: Authorities in South Korea used an eye-popping drone display to raise awareness of coronavirus hygiene practices. https://t.co/nJYTnd1S0q pic.twitter.com/i5PSiIqLB5