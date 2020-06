एक कार्टून से चीनी राष्ट्रपति को चिढ़ा रहे भारतीय, पूरी दुनिया में बन रहा China का मजाक !

नई दिल्ली: भारत चीन के बीच ( India China Violent Clash ) पूर्वी लद्दाख वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर हुई हिंसक घटना में 20 भारतीय जवान शहीद ( India 20 Soldier Martyred ) हुए हैं, जबकि चीन ( Chinese Soldiers ) के 45 सैनिक गंभीर रूप से हताहत बताए जा रहे हैं।

1967 में नाथू ला (Nathu La) में हुई झड़प के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी झड़प है. नाथू ला की झड़प में करीब 80 भारतीय सैनिक (Indian Soldiers) देश ने खोये थे, जबकि चीन के 300 सैनिक मारे गये थे। इस घटना के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। भारतीयों ने ट्विटर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) का एक कार्टून वायरल कर दिया है।

इसके साथ ही #WinnieThePooh को भी ट्रेंड करवा दिया। दरअसल, चीनी सरकार, 'विनी द पूह' से नफरत करती है। बता दें साल 2013 में शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ तस्वीरें खीचवाई थीं। इसके बाद कुछ लोगों ने दोनों की तस्वीर को 'विनी द पूह' कार्टून के साथ कोलाज बनाकर शेयर किया।, जिसमें विनी और टाइगर साथ में चल रहे हैं।

इस तस्वीर मेंं लोगों ने ओबामा को टाइगर (Tigger was Obama) और जिनपिंग को विनी (Winnie was Jinping) बताया । ये तस्वीरे इंटरनेट पर इतनी वायरल हुई की चीन ने 'विनी द पूह' पर बैन लगा दिया।

इसके अगले साल यानी 2014 में जिनपिंग की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक तस्वीर आई। ये तस्वीर भी लोगों के लिए मीम मेटेरियल बन गई। मामला इतना बढ़ गया कि इन तस्वीरों को जिनपिंग ने अपनी प्रतिष्ठा पर हमले के तौर पर देखा और सिर्फ चीनी मीडिया ही नहीं बल्कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसके प्रयोग पर बैन लगा दिया।

चीन में कार्टून कैरेक्टर विनी द पूह (Winnie the Pooh) के बैन होने के बाद, 2018 में क्रिस्टोफर रॉबिन की पूह पर एक फिल्म आई थी। लेकिन सरकार ने इस फिल्म को भी चीन में बैन कर दिया गया। लेकिन अब जब भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प होने के बाद भारतीयों ने फिर से इस कार्टून कैरेक्टर को #WinnieThePooh के साथ वायरल करने लगे। यह हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगता है। भारतीय ट्विटर यूजर्स ने इन मीम और कार्टून के जरिये चीन के राष्ट्रपति पर हमला बोल रहे हैं।

