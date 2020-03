Coronavirus से लड़ने वाले ईरानी डॉक्टर्स ने 'मीका के गाने' पर हिलाई कमरियां, वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया के लोगों की नींद उड़ा रखी है। वहीं इस खतरनाक वायरस का डटकर सामना कर रहे डॉक्टर्स ( Doctors ) खूब हिम्मत दिखा रहे है। दुनियाभर के डॉक्टर्स बगैर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को ठीक करने में जुटे हुए है।

डॉक्टर्स की हिम्मत को इसलिए भी सराहा जा रहा है क्योंकि उनके पास कोरोना से निपटने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहें बल्कि इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे है। चीन ( China ) के बाद इटली ( Italy ) और ईरान ( Iran ) में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ( Iran ) में अब तक कोरोना वायरस से 107 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में मरीजों का मनोबल न टूटे इसके लिए यहां के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है, ताकि लोग जल्द से जल्द ठीक हो अपने घर पहुंच सकें।

Another Kurdish dance at a hospital in #Iran with doctors and health workers fighting the #CoronaVirus putting their own lives in grave danger. pic.twitter.com/ZOGe7ZsHHH