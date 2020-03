प्यार की अनोखी कहानी,गर्लफ्रैंड की खोज में 2 हजार किमी. पैदल चला बाघ..लोग बोले- इसे कहते है असली दीवाना

नई दिल्ली। भारतीय वन अधिकारी ( IFS ) परवीन कस्वान ने अपने ट्विटर पेज से एक बाघ ( Tiger ) की अनोखी कहानी साझा की है। उन्होंने मैप के साथ एक बाघ की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "ये बाघ काफी पैदल चलने के बाद ज्ञानगंगा जंगल ( Forest ) में बस गया है।

कासवान ने लिखा कि बाघ ने अपनी इस यात्रा के दौरान नहरों, खेतों, जंगलों और सड़कों से गुजरते हुए तकरीबन 2 हजार किलोमीटर तक का सफर तय किया, वो दिन में आराम करता था और रात को घूमता था। इस दौरान भी उसकी निरंतर निगरानी की जा रही थी।

6 महीने से दर्द से तड़प रहा था 3 साल का मासूम, शरीर के अंदर मिली 11 सुइयां

This #Tiger from India after walking into records has settled to Dnyanganga forest. He walked for 2000 Kms through canals, fields, forest, roads & no conflict recorded. Resting in daytime & walking in night all for finding a suitable partner. Was being continuously monitored. pic.twitter.com/N1jKGXtMh2