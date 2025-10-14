दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की सोशल मीडिया पर बहार, जमकर ठहाके लगा रहे लोग

Diwali Safai (Photo - AI Generated)
दिवाली (Diwali/Deepawali) में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। जैसे-जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। लोगों ने अपने-अपने घरों में दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। दिवाली की सफाई जोरों-शोरों से हो रही है। हालांकि लोग सिर्फ दिवाली की सफाई ही नहीं कर रहे, बल्कि मज़ेदार मीम्स भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की बहार आ गई है।
सोशल मीडिया पर दिवाली सफाई से जुड़ी मीम्स पर लोग जमकर ठहाके लगा रहे हैं और इन्हें शेयर कर रहे हैं। इन मीम्स के ज़रिए न सिर्फ कई लोग सफाई के दौरान अपनी स्थिति का मज़ाक उड़ा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों की स्थिति पर भी चुटकी ले रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ मज़ेदार मीम्स पर नज़र डालते हैं।
