दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की सोशल मीडिया पर बहार, जमकर ठहाके लगा रहे लोग

दिवाली (Diwali/Deepawali) में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। जैसे-जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। लोगों ने अपने-अपने घरों में दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। दिवाली की सफाई जोरों-शोरों से हो रही है। हालांकि लोग सिर्फ दिवाली की सफाई ही नहीं कर रहे, बल्कि मज़ेदार मीम्स भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की बहार आ गई है।