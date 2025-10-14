Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की सोशल मीडिया पर बहार, जमकर ठहाके लगा रहे लोग

दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया है। घरों में सफाई का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की बहार आ गई है।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2025

Diwali Safai

Diwali Safai (Photo - AI Generated)

दिवाली (Diwali/Deepawali) में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। जैसे-जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। लोगों ने अपने-अपने घरों में दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। दिवाली की सफाई जोरों-शोरों से हो रही है। हालांकि लोग सिर्फ दिवाली की सफाई ही नहीं कर रहे, बल्कि मज़ेदार मीम्स भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की बहार आ गई है।

लोग लगा रहे जमकर ठहाके

सोशल मीडिया पर दिवाली सफाई से जुड़ी मीम्स पर लोग जमकर ठहाके लगा रहे हैं और इन्हें शेयर कर रहे हैं। इन मीम्स के ज़रिए न सिर्फ कई लोग सफाई के दौरान अपनी स्थिति का मज़ाक उड़ा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों की स्थिति पर भी चुटकी ले रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ मज़ेदार मीम्स पर नज़र डालते हैं।

संबंधित विषय:

Diwali 2025

Updated on:

14 Oct 2025 04:32 pm

Published on:

14 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / National News / दिवाली की सफाई से जुड़ी मीम्स की सोशल मीडिया पर बहार, जमकर ठहाके लगा रहे लोग

