इस देश में शाकाहारी भोजन ढूंढना नहीं है आसान, हो सकती है परेशानी

जापान (Japan) एक ऐसा देश है जहाँ शाकाहारी भोजन ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं है। दरअसल जापान में मछली और सी फूड मुख्य भोजन होता है और लोग यही खाना पसंद करते हैं। शाकाहारी भोजन के नाम पर जापानी लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं, लेकिन चावल को भी मछली और सी फूड के ही साथ खाया जाता है। जापान में सुशी भी काफी लोकप्रिय भोजन है, लेकिन इसमें चावल और कुछ सब्जियों के साथ मछली और सी फूड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जापान के ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में इसी तरह का भोजन मिलता है और शाकाहारी लोगों को अपनी पसंद का भोजन ढूंढने में काफी परेशानी हो सकती है।