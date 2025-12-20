20 दिसंबर 2025,

शनिवार

हॉट ऑन वेब

शादी का कार्ड इंटरनेट पर वायरल, देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे आप

Viral Wedding Card: 2015 में हुई एक शादी का कार्ड इंटरनेट पर ज़बरदस्त वायरल हुआ था। समय-समय पर शादी के उस कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होती है, जिसे देखकर लोग जमकर ठहाके लगाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 20, 2025

Viral wedding card

Viral wedding card

शादी का एक कार्ड 2015 में इंटरनेट पर ज़बरदस्त वायरल (Viral Wedding Card) हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए थे। लोगों को उस शादी का कार्ड काफी मज़ेदार और फनी लगा था। वो कार्ड काफी हटके भी था। अक्सर ही सोशल मीडिया पर शादी का वो मज़ेदार कार्ड वायरल होता है। ऐसे में मन में सवाल आना लाज़िमी है कि शादी के इस कार्ड में ऐसा क्या था जिसे देखकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए और कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल इस कार्ड की भाषा के कारण लोगों ने इसे काफी पसंद किया था और इसी वजह से कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों को खूब हंसाया था।

हरियाणवी में शादी का कार्ड, देखकर खुद को हंसने ने नहीं रोक पाएंगे

शादी के जिस कार्ड की हम बात कर रहे हैं, वो हरियाणवी में था। कार्ड में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, उसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक पाई। दरअसल इस कार्ड में हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और लोगों को शादी में काफी अलग और हटे अंदाज़ में आमंत्रित किया गया था। इसे देखकर मेहमानों की तो हंसी छूट ही पड़ी थी, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे देखकर जमकर ठहाके लगाए थे और यह कार्ड इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसकी तस्वीर आज भी शेयर की जाती है। नीचे इस कार्ड की एक फोटो शेयर की गई है जिसे देखकर आप भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे।

