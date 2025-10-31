Viral Video: शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल

Man eats with lioness (Photo - Video screenshot)
सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर ही मज़ेदार और अलग-हटके वीडियो देखने को मिलते हैं। इस तरह के वीडियो जल्द ही वायरल (Viral Video) भी हो जाते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान होकर दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह का एक और वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसमें इंसान और शेरनी की दोस्ती देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा।
दक्षिण अफ़्रीकी शख्स वैलेंटिन ग्रुएनर (Valentin Gruener), सिगरा (Sigra) नाम की एक शेरनी का केयरटेकर है और अक्सर ही साथ में वीडियो भी शेयर करता है। हाल ही में ग्रुएनर ने सिगरा के साथ एक और वीडियो शेयर किया है। सिगरा के नाम से बनाए पेज पर वीडियो शेयर करते हुए ग्रुएनर ने बताया कि एक समय उसे, सिगरा को बोतल से दूध पिलाना पड़ता था और अब सिगरा अकेले ही ओरिक्स हिरन को मार गिराती है। इसी हिरन के मांस के एक टुकड़े को ग्रुएनर चाकू से काटकर ग्रिल करता है और खुद भी खाता है और सिगरा को भी खिलाता है।
ग्रुएनर ने यह भी बताया कि सिरगा को उसके द्वारा उसके शिकार को छूने से कोई आपत्ति नहीं है। यह विश्वास सालों के साथ के रिश्ते का नतीजा है, जिसकी नकल किसी को नहीं करनी चाहिए। किसी भी जंगली जानवर, खासकर शेर के साथ, कभी भी इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर दो दिन में ही करीब 50 हज़ार लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही कई हज़ार लोग इस पर कमेंट भी कर चुके हैं।
