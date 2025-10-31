Viral Video: शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल

दक्षिण अफ़्रीकी शख्स वैलेंटिन ग्रुएनर (Valentin Gruener), सिगरा (Sigra) नाम की एक शेरनी का केयरटेकर है और अक्सर ही साथ में वीडियो भी शेयर करता है। हाल ही में ग्रुएनर ने सिगरा के साथ एक और वीडियो शेयर किया है। सिगरा के नाम से बनाए पेज पर वीडियो शेयर करते हुए ग्रुएनर ने बताया कि एक समय उसे, सिगरा को बोतल से दूध पिलाना पड़ता था और अब सिगरा अकेले ही ओरिक्स हिरन को मार गिराती है। इसी हिरन के मांस के एक टुकड़े को ग्रुएनर चाकू से काटकर ग्रिल करता है और खुद भी खाता है और सिगरा को भी खिलाता है।