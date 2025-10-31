Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Viral Video: शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल

शेरनी और उसके इंसानी दोस्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में खास? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 31, 2025

Man eats with lioness

Man eats with lioness (Photo - Video screenshot)

सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर ही मज़ेदार और अलग-हटके वीडियो देखने को मिलते हैं। इस तरह के वीडियो जल्द ही वायरल (Viral Video) भी हो जाते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान होकर दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह का एक और वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसमें इंसान और शेरनी की दोस्ती देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा।

शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना

दक्षिण अफ़्रीकी शख्स वैलेंटिन ग्रुएनर (Valentin Gruener), सिगरा (Sigra) नाम की एक शेरनी का केयरटेकर है और अक्सर ही साथ में वीडियो भी शेयर करता है। हाल ही में ग्रुएनर ने सिगरा के साथ एक और वीडियो शेयर किया है। सिगरा के नाम से बनाए पेज पर वीडियो शेयर करते हुए ग्रुएनर ने बताया कि एक समय उसे, सिगरा को बोतल से दूध पिलाना पड़ता था और अब सिगरा अकेले ही ओरिक्स हिरन को मार गिराती है। इसी हिरन के मांस के एक टुकड़े को ग्रुएनर चाकू से काटकर ग्रिल करता है और खुद भी खाता है और सिगरा को भी खिलाता है।

किसी भी जंगली जानवर के साथ ऐसे नहीं आना चाहिए पेश

ग्रुएनर ने यह भी बताया कि सिरगा को उसके द्वारा उसके शिकार को छूने से कोई आपत्ति नहीं है। यह विश्वास सालों के साथ के रिश्ते का नतीजा है, जिसकी नकल किसी को नहीं करनी चाहिए। किसी भी जंगली जानवर, खासकर शेर के साथ, कभी भी इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए।

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर दो दिन में ही करीब 50 हज़ार लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही कई हज़ार लोग इस पर कमेंट भी कर चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

world news

World News in Hindi

Updated on:

31 Oct 2025 03:05 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:32 pm

Hindi News / World / Viral Video: शेरनी के शिकार से इंसान ने भी खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भीषण लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, पापुआ न्यू गिनी में 21 लोगों की मौत

Landslide in Papua New Guinea
विदेश

भारत-अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप में नया पड़ाव, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने 10 साल के फ्रेमवर्क पर किए हस्ताक्षर

Indian Defense Minister Rajnath Singh with US Secretary of War Pete Hegseth
विदेश

मेलिसा तूफान ने मचाई कैरेबियन में तबाही, 49 लोगों की मौतों से हाहाकार

Hurricane Melissa Jamaica
विदेश

पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात खुद आतंकी ने कबूली

ISIS terrorists
विदेश

वियतनाम में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत और 11 अभी भी लापता

Floods in Vietnam
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.