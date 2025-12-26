26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बांग्लादेश में जिस युवक को भीड़ ने मारा, उसे युनूस सरकार ने बता दिया गुंडा, जानें और क्या कहा…

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल जारी है। राजबाड़ी में हिंदू युवक की हत्या पर युनूस सरकार का बयान आया है। सरकार ने मृतक को गुंडा बताते हुए उसकी लिंचिंग होने से साफ इनकार कर दिया है....

भारत

Pushpankar Piyush

Dec 26, 2025

मुहम्मद यूनुस (Photo-IANS)

Bangladesh Violence:बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजबाड़ी में एक हिंदू युवक की हत्या पर प्रतिक्रिया दी है। अंतरिम सरकार ने कहा कि हिंदू युवक की हत्या और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है। युनूस सरकार ने दावा किया है कि हिंदू युवक असल में एक गुंडा था। वह पैसे वसूलता था। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज थे।

हिंदू युवक की हत्या पर क्या बोली सरकार

मोहम्मद युनूस की सरकार ने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक लोकल गुंडा था। वह रंगदारी वसूल रहा था। तभी हिंसक झड़प में उसकी जान चली गई। अंतरिम सरकार ने कहा कि मृतक 2023 में दर्ज एक मर्डर और एक्सटॉर्शन (रंगदारी) केस भी आरोपी था। उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था।

सरकार का दावा है कि पुलिस ने सम्राट के साथी सलीम को मौके पर से पिस्टल और पाइप गन के साथ गिरफ्तार किया है। इस घटना में पहले ही तीन केस दर्ज हो चुके हैं। सरकार इस हत्या की कड़ी निंदा करती है।

युनूस सरकार ने कहा है, ‘मृतक की धार्मिक पहचान को सामने लाकर इस घटना को सांप्रदायिक हमले के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत इरादे से किया जा रहा है। इस तरह का प्रोपेगैंडा सामाजिक मेलजोल को खत्म करता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकता है।’

लोगों को जिम्मेदारी से पेश आने की अपील की

युनूस की सरकार ने दावा किया है कि वह लोगों से जिम्मेदारी से पेश आने की अपील कर रही है। साथ ही, देश में कानून-व्यवस्था सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने जनता से गुमराह करने वाले, भड़काने वाले और सांप्रदायिक बयान फैलाने से बचने का अनुरोध की है। मोहम्मद युनूस की सरकार ने कहा कि हम देश की शांति और स्थिरता को खत्म करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से दबा देंगे।

हादी की मौत से हिंसा फिर भड़की

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बंग्लादेश में अस्थिरता का दौर जारी है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की आग एकबार फिर तेजी से फैल गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो गई है। एक के बाद एक, हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, आरोप लगे हैं कि बुधवार को राजबाड़ी में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई।

बांग्लादेश में जिस युवक को भीड़ ने मारा, उसे युनूस सरकार ने बता दिया गुंडा, जानें और क्या कहा…

