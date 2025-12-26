बांग्लादेश में जिस युवक को भीड़ ने मारा, उसे युनूस सरकार ने बता दिया गुंडा, जानें और क्या कहा…

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बंग्लादेश में अस्थिरता का दौर जारी है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की आग एकबार फिर तेजी से फैल गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो गई है। एक के बाद एक, हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, आरोप लगे हैं कि बुधवार को राजबाड़ी में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई।