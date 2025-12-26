क्रिसमस की खुशियाँ बदली मातम में, बस के खाई में गिरने से मैक्सिको में 10 लोगों की मौत

Bus accident in Mexico (Photo - News.Az on social media)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्रिसमस से न्यू ईयर के दौरान हर साल दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले सामने आते हैं। इसी तरह का एक रोड एक्सीडेंट मैक्सिको (Mexico) में हुआ है, जिससे क्रिसमस की खुशियाँ मातम में बदल गईं। क्रिसमस ईव (Christmas Eve) पर मैक्सिको के वेराक्रूज़ (Veracruz) में जोन्टेकोमाटलान (Zontecomatlán) नगर पालिका में एक भीषण बस एक्सीडेंट हो गया।
जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस मैक्सिको सिटी (Mexico City) से चिकोंटेपेक (Chicontepec) गांव की ओर जा रही थी। तभी उत्तरी वेराक्रूज़ के एक घुमावदार मोड़ पर वो पलटकर खाई में गिर गई। इस बस एक्सीडेंट से हाहाकार मच गया।
इस बस एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 9 वयस्क और 1 नाबालिग शामिल हैं। शुरुआती सूचना के अनुसार 8 लोगों की ही इस एक्सीडेंट में मौत हुई थी, लेकिन बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया।
इस बस एक्सीडेंट में 32 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है।
मैक्सिको में रोड एक्सीडेंट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स ओवरस्पीडिंग के कारण हो रहे हैं और पिछले करीब दो सालों में इन मामलों में काफी इजाफा हुआ है।
