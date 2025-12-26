26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika

विदेश

क्रिसमस की खुशियाँ बदली मातम में, बस के खाई में गिरने से मैक्सिको में 10 लोगों की मौत

Mexico Bus Accident: मैक्सिको में क्रिसमस की खुशियाँ मातम में बदल गईं जब क्रिसमस ईव पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। इस एक्सीडेंट में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 26, 2025

Bus accident in Mexico

Bus accident in Mexico (Photo - News.Az on social media)

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्रिसमस से न्यू ईयर के दौरान हर साल दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले सामने आते हैं। इसी तरह का एक रोड एक्सीडेंट मैक्सिको (Mexico) में हुआ है, जिससे क्रिसमस की खुशियाँ मातम में बदल गईं। क्रिसमस ईव (Christmas Eve) पर मैक्सिको के वेराक्रूज़ (Veracruz) में जोन्टेकोमाटलान (Zontecomatlán) नगर पालिका में एक भीषण बस एक्सीडेंट हो गया।

खाई में गिरी बस

जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस मैक्सिको सिटी (Mexico City) से चिकोंटेपेक (Chicontepec) गांव की ओर जा रही थी। तभी उत्तरी वेराक्रूज़ के एक घुमावदार मोड़ पर वो पलटकर खाई में गिर गई। इस बस एक्सीडेंट से हाहाकार मच गया।

10 लोगों की मौत

इस बस एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 9 वयस्क और 1 नाबालिग शामिल हैं। शुरुआती सूचना के अनुसार 8 लोगों की ही इस एक्सीडेंट में मौत हुई थी, लेकिन बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया।

32 लोग घायल

इस बस एक्सीडेंट में 32 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है।

मैक्सिको में बढ़ रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स

मैक्सिको में रोड एक्सीडेंट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स ओवरस्पीडिंग के कारण हो रहे हैं और पिछले करीब दो सालों में इन मामलों में काफी इजाफा हुआ है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Dec 2025 12:51 pm

Published on:

26 Dec 2025 12:34 pm

Hindi News / World / क्रिसमस की खुशियाँ बदली मातम में, बस के खाई में गिरने से मैक्सिको में 10 लोगों की मौत

विदेश

Patrika Site Logo

