क्रिसमस की खुशियाँ बदली मातम में, बस के खाई में गिरने से मैक्सिको में 10 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्रिसमस से न्यू ईयर के दौरान हर साल दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले सामने आते हैं। इसी तरह का एक रोड एक्सीडेंट मैक्सिको (Mexico) में हुआ है, जिससे क्रिसमस की खुशियाँ मातम में बदल गईं। क्रिसमस ईव (Christmas Eve) पर मैक्सिको के वेराक्रूज़ (Veracruz) में जोन्टेकोमाटलान (Zontecomatlán) नगर पालिका में एक भीषण बस एक्सीडेंट हो गया।