मीडिया वर्ल्ड में बादशाहत के लिए एलिसन का बड़ा दांव, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पर बोली लगाने को तैयार

दुनिया की टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन अब अपने बेटे डेविड एलिसन के साथ मिलकर मीडिया की दुनिया में बादशाहत कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। कभी बेहद औपचारिक रहे पिता पुत्र संबंध आज एक शक्तिशाली कारोबारी साझेदारी में बदल चुके हैं। 42 वर्षीय डेविड एलिसन और उनके 81 वर्षीय अरबपति पिता इस साल पैरामाउंट को खरीद चुके हैं और अब वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पर 108 अरब डॉलर की आक्रामक बोली लगाने की तैयारी में हैं। इस पूरे अभियान के केंद्र में लैरी एलिसन है, जिन्होंने पैरामाउंट सौदे के लिए 40.4 अरब डॉलर की व्यक्तिगत गारंटी दी है। यह जोड़ी हॉलीवुड से लेकर न्यूज इंडस्ट्री तक अपना प्रभाव बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रही है। हाल के सालों में, लैरी अपने करीबी दोस्तों को बेटे के साथ डिनर के लिए इनवाइट भी करते रहे हैं।