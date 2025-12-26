मीडिया वर्ल्ड में बादशाहत के लिए एलिसन का बड़ा दांव, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पर बोली लगाने को तैयार

लैरी एलिसन और डेविड एलिसन (फोटो- एक्स पोस्ट)
दुनिया की टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन अब अपने बेटे डेविड एलिसन के साथ मिलकर मीडिया की दुनिया में बादशाहत कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। कभी बेहद औपचारिक रहे पिता पुत्र संबंध आज एक शक्तिशाली कारोबारी साझेदारी में बदल चुके हैं। 42 वर्षीय डेविड एलिसन और उनके 81 वर्षीय अरबपति पिता इस साल पैरामाउंट को खरीद चुके हैं और अब वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पर 108 अरब डॉलर की आक्रामक बोली लगाने की तैयारी में हैं। इस पूरे अभियान के केंद्र में लैरी एलिसन है, जिन्होंने पैरामाउंट सौदे के लिए 40.4 अरब डॉलर की व्यक्तिगत गारंटी दी है। यह जोड़ी हॉलीवुड से लेकर न्यूज इंडस्ट्री तक अपना प्रभाव बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रही है। हाल के सालों में, लैरी अपने करीबी दोस्तों को बेटे के साथ डिनर के लिए इनवाइट भी करते रहे हैं।
डेविड एलिसन ने स्पष्ट किया है कि वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए बोली 'एलिसन परिवार' की साझा पहल है। पिता-पुत्र इस सौदे को लेकर सप्ताह में कई बार चर्चा करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से मंजूरी को अहम मानते हैं। सूत्रों के अनुसार, लैरी एलिसन ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क कर यह दलील दी है कि पैरामाउंट को यह सौदा मिलना चाहिए, न कि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता को। ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि वह इस अधिग्रहण निर्णय में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अगर सौदा सफल रहा, तो एलिसन परिवार का दायरा सीएनएन से लेकर बड़े हॉलीवुड स्टूडियो तक फैल सकता है।
डेविड एलिसन का बचपन सिलिकॉन वैली में बीता, जहां पिता की व्यस्तताओं के कारण दोनों के बीच दूरी रही। फ्लाइट ट्रेनिंग और जोखिम भरे शौक उन्हें करीब लाए। डेविड ने अभिनय छोड़कर एंटरटेनमेंट बिजनेस में कदम और स्काईडांस की स्थापना की, जिसने बाद में पैरामाउंट का रखा अधिग्रहण किया। शुरू में संदेह करने वाले लैरी एलिसन आज बेटे की कारोबारी समझ के कायल हैं। मीडिया को लेकर दोनों के विचार भी मिलते-जुलते हैं। सीबीएस न्यूज के नेतृत्व में बदलाव और कंटेंट की दिशा पर उठते सवाल इस बात के संकेत हैं कि एलिसन परिवार सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि मीडिया की वैचारिक दिशा पर भी असर डालना चाहता है।
