दुनिया के सिर्फ 112 लोग ही करते है ये नौकरी, एक भारतीय भी हैं शामिल, जानिए क्या है काम

मौजूदा मनचाही नौकरी नहीं मिल रही तो किसी को नौकरी ही नहीं मिल रही है। हर क्षेत्र की नौकरी में लोगों की भारी संख्या होना। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि आजकल नौकरी के क्षेत्र में कितनी भीड़भाड़ देखने को मिलती है। दुनिया में एक नौकरी ऐसी भी है, जिसमें दुनियाभर में सिर्फ 112 लोग ही काम करते हैं।

only 112 professional in the world