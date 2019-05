प्रियंका गांधी के सामने बच्चों ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द, वीडियो हो गया वायरल

नई दिल्ली: देश में चल रहे चुनावी माहौन के बीच नेता जनता के बीच जाकर अपनी-अपनी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) भी बच्चों के बीच पहुंची थी। जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रियंका के सामने बच्चे पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, इसके साथ ही एक और वीडियो काफी वायरल ( viral ) है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं।

Your hatred for pm modi so deep rooted @priyankagandhi that you actually giggle gleefully when little children shower him with filthy abuses just to score some brownie points from you?? Being a mother yourself, didn't you feel ashamed of your actions even for a minute?? #Shame pic. Twitter .com/NqSuDyX0Yy