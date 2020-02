बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को पुलिस ने लिया हिरासत में, CAA के समर्थन में निकाल रहे थे रैली

नई दिल्ली: जहां देश में एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के विरोध में धरना-प्रदर्शन पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा समय से जारी है, तो वहीं बीजेपी ने सीएए के समर्थन में कोलकाता में रैली निकाल रहे थे। लेकिन अब खबर आई है कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को हिरासत में लिया गया है।

आखिर भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 'कोरोना वायरस' का तोड़! इस 'वैक्सीन' से होगा खात्मा

रैली की शुरुआत कोलकाता ( Kolkata ) के फेरी से होनी ही वाली थी कि पुलिस ने सभी नोताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस की मानें तो उन्होंने इस रैली के लिए इजाजत नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि 'भाजपा नेता पुलिस की अनुमति के बिना कथित रूप से मार्च आयोजित करना चाहते थे जिसके बाद उन्हें पुलिस वैन में हिरासत में लिया गया और स्थान से दूर ले जाया गया।' दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय नागरिकता संशोधन कानून के समर्थ में अभिनंदन रैली निकाल रहे थे। लेकिन उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

Kolkata: Police detains BJP national general secretary Kailash Vijayvargiya at the start point of BJP's rally in Tollygunge Phari supporting the Citizenship Amendment Act. pic.twitter.com/NVEU9f1TCp