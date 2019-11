बाल ठाकरे के ये वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहे हैं तहलका, लोगों ने शिवसेना को याद दिलाई ये बात

नई दिल्ली: महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की राजनीति आजकल बड़े ही अलग ढंग से चल रही है। चुनाव का नतीजा आने के इतने दिनों बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सीएम कौन बनेगा? शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश में बीजेपी के साथ तो सरकार बिल्कुल नहीं बनाएगी, तो वहीं अब शिवसेना की कोशिश एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की है। ऐसे में बाला साहेब के कुछ वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं।

Sonia Gandhi

Rahul Gandhi

Robert Vadra

Priyanka Gandhi

Ahmed Patel



Hindutva icon Shri Bala Saheb Thackeray warned about these five thugs of India.



When Shiv Sena can Ditch the guidelines of him,little we can expect it to respect people's mandate.#ShivSenaCheatsMaharashtra pic.twitter.com/J4xVvmGHPk — Geetika Swami (@SwamiGeetika) November 10, 2019

दरअसल, ट्विटर पर #ShivSenaCheatsMaharashtra हैशटैग टॉप ट्रेंड्स है। लोग शिवसेना पर महाराष्ट्र को ठगने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही लोग बाला साहेब की पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में वो एनसीपी और कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। वीडियो में बाल ठाकरे कांग्रेस पर तीखे वार कर रहे हैं। एक अन्यर इंटरव्यू विडियो को भी खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें बालासाहब ठाकरे एनसीपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाने की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जिस आदमी ने अटल जी की सरकार को नीचे गिराया, वह उसके साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं। बाला साहब आगे कहते हैं कि वह सस्तीस राजनीति के लिए एनसीपी और शरद पवार से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे।

shivsena cheated people of Maharashtra. bye bye to shivsena forever. Swargiya Shree Balasaheb thakre ji never have done this.

This the last speech of him . You guys has cheated him also.https://t.co/16WuBKXEBC — Deepak singh (@Deepaks97631790) November 11, 2019

राज्य में हुए चुनाव में बीजेपी 105 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं शिवसेना के हाथ 56 सीटें लगी। इसके बाद एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 13 सीटें मिली। वहीं राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 145 का है। वहीं बीजेपी और शिवसेना तो मिलकर अब सरकार नहीं बना रहे हैं। ऐसे में अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिल जाए तो वो 154 सीटों तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में ये तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं।