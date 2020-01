'महेंद्र सिंह धोनी' अब नहीं खेलेंगे दोबारा टीम इंडिया के लिए! सामने आया ये चौंकाने वाला वीडियो

नई दिल्ली: 'महेंद्र सिंह धोनी' ( Mahendra Singh Dhoni ) एक ऐसा नाम जिसने भारतीय क्रिकेट को अलग बुलंदियों पर पहुंचाया। जब भी माही का नाम आता है तो कई नाम छोटे पड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या धोनी फिर से भारतीय टीम की जर्सी पहने हुए नजर आएंगे? क्या माही फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मैच खेलेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं।

जानें कैसे नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण का प्यार चढ़ा परवान, ऐसे हुई थी पहली मुलाकात

'दोबारा खेलते हुए नहीं देखेंगे दोस्त'

दरअसल, ये सवाल हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है कि क्या धोनी ( MS Dhoni ) संन्यास लेंगे? या फिर भारतीय टीम में वापसी करेंगे? इसी को लेकर पूर्व किक्रेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने आधिकारिक टिकटॉक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। आकाश इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 'महेंद्र सिंह धोनी का नाम BCCI की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है, ये आपने सुना तो आप हैरान हुए धोनी के भविष्य को लेकर, क्या वो वापस आएंगे। क्या वो भारतीय कपड़ों में दोबार खेलते हुए दिखेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम न होने का अर्थ क्या है, देखिए 6 महीने से क्रिकेट नहीं खेले हैं। लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेले हैं, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन धोनी अगर दोबारा खेलते हैं, तो उनका नाम उस सूची में दोबारा शामिल कर दिया जाएगा। खबर तो ये है कि जब आईपीएल में अच्छा करेंगे तब उन पर दोबारा विचार किया जाएगा। धोनी को आईपीएल में अच्छा करना होगा। लेकिन थोड़ी सी नजाइज सी बात लगती है। मुझे लगता है कि धोनी वापस नहीं आएंगे। मतलब वो आईपीएल में अच्छा करें या न करें, लेकिन हम उनको इंडिया के लिए दोबारा खेलते हुए नहीं देखेंगे दोस्त।'

So this was the last time we saw the Legend in an action????????#thankyoudhoni pic.twitter.com/SoqVUWcAKG