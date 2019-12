90 देशों की सुंदरियों को पछाड़ ये साधारण सी लड़की बनी 'मिस यूनिवर्स 2019'

नई दिल्ली। मिस यूनिवर्स 2019 (Miss Universe 2019) का होने वाला ब्यूटी कॉन्टेस्ट के खिताब पर इस साउथ अफ्रीका ने कब्ज़ा किया है। जी हां, साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी टूंजी (Zozibini Tunzi) ने मिस यूनिवर्स 2019 का ताज अपने सर पर पहना। मिस यूनिवर्स 2019 का आयोजन इस बार अमेरिका के अटलांटा में आयोजित किया गया। इस कॉन्टेस्ट में 90 देशों की खूबसूरत लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कई राउंड हुए जिसमें मिस साउथ अफ्रीका ने सबको मात देख कर खिताब को अपने नाम किया।

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A