पीएम नरेंद्र मोदी को मिला 'ग्लोबल गोलकीपर्स अवॉर्ड', सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसे दी बधाई

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की, तो शायद उस वक्त उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इसके लिए उन्हें अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मंगलवार को पीएम मोदी को इसके लिए 'ग्लोबल गोलकीपर्स अवॉर्ड' दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने तरीकों से उन्हें बधाई दी।

क्या बोले मोदी

पीएम मोदी को 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' की तरफ से ये अवॉर्ड दिया। इस अवॉर्ड को खुद बिल गेट्स ने अपने हाथों से नरेंद्र मोदी को दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा 'भारत ने स्वच्छता की दिशा में कीर्तिमान स्थापित किया है और WHO के मानकों को पूरा करते हुए देश के लगभग 100 प्रतिशत खुल में शौच मुक्त बनाया है।' वहीं इसके बाद ट्विटर पर #GlobalGoalkeeperAward ट्रेंड करने लगा। साथ ही लोगों ने पीएम मोदी को बधाई भी दी।

