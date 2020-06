Corona काल में दोस्तों को पार्टी के लिए कैसे करें मना करें ? Mumbai Police ने दिया मजेदार जवाब

नई दिल्ली। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) अपने ट्वीट को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। जनता को उनकी पोस्ट मजेदार और क्रिएटिव लगती हैं। अब एक बार फिर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, इस बार मुंबई पुलिस (Mumbai Police) अपने ट्वीट में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और नीतू सिंह का सबसे पॉपुलर सॉन्ग 'एक मैं और एक तू..' (Ek Main Aur Ek Tu) साझा किया है। जिसके कैप्सन मे लिखा है कि 'जब कोई पार्टी एनिमल दोस्त आपसे पार्टी करने को बोले. तो आपका जवाब क्या होना चाहिए.' नीचे वीडियो में नीतू सिंह गाती हैं, 'दूरियां... वक्त आने पर मिटाएंगे।'

My ‘Party-Animal’ Friends: Long time no see - let’s ‘get-together’



‘Social Distancing’ Me: pic.twitter.com/wDJTPZw8Pk