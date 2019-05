आखिरी ओवर में नीता अंबानी ने किया ये काम, फैंस बोले मुंबई को इन्होंने ही जिताया फाइनल

नई दिल्ली: आईपीएल ( IPL ) 2019 का समापन रविवार रात को हो गया। जहां मुंबई इंडियंस ( Mumbai Indians ) ने चेन्नई सुपरकिंग्स ( Chennai Super Kings ) को 1 रन से मात देकर ट्रॉफी जीत ली। अपने शुरू के ओवरों में महंगे साबित हुए लसिथ मलिंगा ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल करके मुंबई को ट्रॉफी दिला दी। वहीं मैच के दौरान मुंबई टीम की ओनर नीता अंबानी काफी टेंशन में नजर आ रही थी। वहीं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, आखिरी ओवर में नीता अंबानी ( Nita Ambani ) स्टैंड में बैठकर मंत्र पढ़ती हुई नजर आई। आखिरी ओवर मलिंगा डाल रहे थे। वहीं स्टैंड में नीता अंबानी हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ रही थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर और पसंद किया जा रहा है। यही नहीं मुंबई इंडियंस के फैंस जीत का असली हकदार नीता अंबानी को ही मान रहे हैं। उनका ये वीडियो ट्विटर ( Twitter ) पर काफी वायरल ( viral ) हो रहा है। लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। शिल्पी तिवारी नाम की यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'हैल्लो नीता अंबानी क्या आप भारत के साथ विश्व कप के दौरे पर जा सकते हैं !!! बस इतना ही करना है !!'

Hello Nita Ambani can you please accompany India on the world cup tour!!!



Just to do that!!

#IPLFinal pic.twitter.com/yDmWU3FdRW