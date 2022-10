Optical Illusion: इन सब्जियों के बीच रखा हुआ है एक केला, 99% ढूंढने में हुए फेल

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘नजरों को धोखा’ देने वाली तस्वीरें यानी ऑप्टिकल इल्यूजन की बाढ़-सी आ गई है। इन्हें सुलझाने में लोगों को बड़ा मजा आता है। आज हम आपके लिए एक नया ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं इसे आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं।

आज हम आपके लिए लाए हैं दिलचस्प ऑप्टिकल इल्यूजन इमेज में अलग-अलग तरह की सब्जियां हैं और उनके बीच कहीं छिपा हुआ केला रखा है। इस चैलेंज में आपको इन सब्जियों के बीच छिपे केले को ढूंढना है और इस चैलेंज का जवाब खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। आइए बिना देर किए इस चुनौती को शुरू करते हैं लेकिन ध्यान रखें कि आपको इसे अकेले ही ढूंढना है और किसी की मदद नहीं लेनी है। अगर आपको दिए गए समय में छिपा हुआ केला मिल जाए तो आप इस चुनौती के विजेता हैं।

Spot the banana from the vegetables in 10 seconds