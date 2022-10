Optical Illusion: इस तस्वीर में दिख रहे चार लोगों के अलावा छिपे है 4 और चेहरे, 10 सेकंड में ढूंढ कर दिखाएं

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इनमें आज कल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इन तस्वीरों में कोई न कोई चीज छिपी होती है जिसे खोजना होता है।

ऑप्टिकल इल्यूजन के आज के दिलचस्प चैलेंज में आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लेकर आए हैं, जिसमें आपको इसमें छिपे चेहरों को पहचानना है और आपको बताना है कि इस इमेज में कुल कितने चेहरे छिपे हैं। अगर आप 10 सेकंड में इस चुनौती का जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप शानदार हैं। अगर इस तस्वीर की व्याख्या की जाए तो एक लड़का और एक लड़की सोफे पर बैठे हैं और उनके पीछे एक जोड़ा खड़ा है जो आपस में बातें कर रहे हैं. तस्वीर में एक और खूबसूरत पेंटिंग दीवार पर टंगी नजर आ रही है, जिसमें एक लड़की की फोटो है।

Spot the number of faces hidden in the picture within 10 seconds