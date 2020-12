Indian Oil में पेट्रोल के दाम 160 रुपये प्रति लीटर, वजह जानकर बढ़ जाएंगी धड़कनें

नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने बुधवार को देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है और इसके साथ ही दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। XP100 नाम से पुकारे जाने वाले इस पेट्रोल को विशेष रूप से प्रीमियम कारों और मोटरसाइकिलों के लिए पेश किया गया है। ईंधन की गुणवत्ता के मामले में नया XP100 एक बड़ा कदम है और दिल्ली में इसकी कीमत ( petrol price ) 160 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तय की गई है। अगर इसकी तुलना नियमित पेट्रोल से की जाए तो यह दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध 91 ऑक्टेन पेट्रोल से करीब 77 रुपये ज्यादा है।

वैसे अब तक, भारत में उपलब्ध सबसे अधिक ऑक्टेन ईंधन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा 99 RON प्रदान किया गया था। इंडियन ऑयल के इस कदम की तारीफ करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "इस ईंधन के साथ भारत दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो गया है जहां 100 या अधिक ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल बेचा जाता है। XP100 जैसे विश्व स्तरीय उत्पादों का लॉन्च साबित करता है कि हम सभी को बेहतर ऊर्जा समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह तथ्य कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई घरेलू तकनीक के साथ इन समाधानों को लागू किया जा रहा है, यह गर्व का विषय है।"

इस लॉन्चिंग के मौके पर इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा, "XP100 एक अत्याधुनिक, अल्ट्रा-प्रीमियम उत्पाद है जो आपकी इंद्रियों को रोमांचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पेट्रोल का सबसे अच्छा ग्रेड है जो आपके वाहन को शक्ति और प्रदर्शन देने के साथ आपको एक मजेदार ड्राइव देता है।"

