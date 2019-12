फेक अलर्ट: CAA के विरोध प्रदर्शन में शेयर किया 'मुस्लिम राष्ट्र बनाने' का पोस्टर? वायरल हो रही है प्रियंका गांधी की फोटो

नई दिल्ली: देशभर में सीएए ( CAA ) यानि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जमकर बवाल कटा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर कई उपद्रवियों ने सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी धरना करते हुए नजर आए। लेकिन इन सबके बीच अब सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे से जुड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है।

वीडियो: सीएम केजरीवाल की फिसली जुबान, बोले- हमारी सरकार ने 'दवा-दारू' फ्री की

क्या है वायरल फोटो में

दरअसल, वायरल हो रही तस्वीर नागरिक संशोधन कानू के विरोध में 16 दिसंबर 2019 को आयोजित धरना प्रदर्शन से है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई थीं। वहीं वायरल फोटो में एक प्रदर्शनकारी बैठा हुआ है, जिसके हाथ पर प्लेकार्ड है और उस पर हिंदी में लिखा हुआ है 'कैब हटाओ', इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। इस फोटो में प्रियंका गांधी भी बैठी है। उनके साथ कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी समेत कई अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं।

Smt. @priyankagandhi & senior leaders of the Congress party are present at India Gate right now to protest the unconstitutional Citizenship Amendment Act & violence against students. We urge all citizens to join the peaceful demonstration. #BJPBurningBharat pic.twitter.com/OPYA8K8JQ6