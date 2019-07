जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने दिया एंबुलेंस को रास्ता, लोग कर रहे हैं तारीफ

नई दिल्ली: अमूमन आपने देखा होगा कि सड़क पर जब भी एंबुलेंस ( ambulance ) निकलती है, तो कुछ लोग तो बड़े प्यार से रास्ता छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कोई जान मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एंबुलेंस से भी ज्यादा जल्दी निकलने की होती है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया ( social media ) पर एक वीडियो ( video ) काफी वायरल हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में एंबुलेंस के लिए लोगों ने जो किया वो वाकई काबिलें तारीफ है।

1200 volunteers, 10 organizations and hours of practice made this human corridor for free ambulance movement possible during Puri Rath Yatra 2019 . pic. Twitter .com/zVKzqhzYCw