Randeep Hooda Birthday: बॅालीवुड के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा ( randeep hooda ) का आज जन्मदिन है। 20 अगस्त, 1976 को हरियाणा के रोहतक में पैदा हुए रणदीप आज 44 वर्ष के हो गए हैं। रणदीप ( randeep hooda ) फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी हाल में उन्हें मुंबई के एक बीच से कूड़ा बटोरते भी देखा गया था। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

रणदीप ( randeep hooda ) ने अब तक कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनकी मेहनत को उतनी क्रेडिट नहीं मिल पाई जितने वो उसके हकदार थे। आज इस शानदार, जानदार अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर हम आपकों उनकी ऐसी 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसे देखने के बाद हर कोई उनका फैन बन जाएगा।

1- बॉलीवुड फिल्म 'सरबजीत' (Sarbjit) तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो आज ही देख लें। इस फिल्म में सरबजीत का किरदार निभाने वाले रणदीप हुड्डा ( randeep hooda ) ने कमाल का काम किया था। फिल्म मे उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। लेकिन पूरी फिल्म में रणदीप ही छाए थे। उनके जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और लुक्स ने हर किसी को अपना कायल बना दिया था।

2- Love Aaj Ka कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की केमिस्ट्री पर फोकस करती है। लेकिन ये फिल्म रणदीप हुड्डा ( randeep hooda ) के बिना अधूरी है।

3- एसीपी एंजेल विल्सन (ACP Angel Wilson) का किरदार तो सबको याद ही होगा। फिल्म Once Upon a Time in Mumbaai में रणदीप ने पुलिस वाले का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग इस फिल्म में शानदार थी लेकिन अजय देवगन और इमरान हाशमी के चलते उनको फोकस नहीं किया गया।

4-Saheb, Biwi Aur Gangster में रणदीप हुड्डा ने गैंगस्टर के रूप में र कमाल का काम किया था। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था।

5- आलिया भट्ट की दूसरी फिल्म Highway में रणदीप लीड रोल में थे। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया था। लेकिन उन्हें उतनी तारीफ नहीं मिली जितने के वो हक़दार थे।