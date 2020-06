इरादे मजबूत हों तो छोटा कद मायने नहीं रखता..मिज़ोरम का ये युवा बना Indian Army में अधिकारी

नई दिल्ली। अगर इच्छाशक्ति मजबूत और हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसी हौसले की वजह से मिजोरम के Lt. Lalhmachhuana आज लाखों लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं।

Brazil के राष्ट्रपति.. जो Brazil Brazil में हो रही मौत को नियति मानते हैं

दरअसल, हाल ही में भारतीय सेना अकादमी (IMM) की पासिंग आउट परेड हुई। इस परेड़ में कई देश के कई नौजवान भारतीय सेना की अलग-अलग रेजिमेंट्स में अधिकारी बने। इन्ही में एक नाम Lt. Lalhmachhuana का भी (Mizoram basks in glory of young Army officer) है। सोशल मीडिया पर इनकी परेड़ के दौरान की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है।

Mizoram is proud of our very own Lt. Lalhmachhuana

s/o Lalsangvela from Ramhlun 'N' who was recently commissioned as an officer in the reputed Indian Army under the famed Artillery Regiment.#PassingOutParade #IndianArmy #ArtilleryRegiment#MizoramforIndia pic.twitter.com/puwtncPbtl