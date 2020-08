Thalapathy Vijay के फैन ने किया Suicide, जानें क्या थी आत्महत्या की वजह?

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के आत्महत्या करने के बाद उनके कुछ फैंस ने भी Suicide कर लिया था। अब खबर आ रही है कि साउथ सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) के फैन ने भी मौत को लगे लगा लिया है। इस खबर के बाद से सोशल मीड‍िया पर सनसनी मची हुई है। ट्वीटर पर #RipBALA ट्रेंड कर रहा है।

Shocking to see his posts..

Suicide is not the answer...

Rest in peace 🙏 😭#RIPBalaVijay @AlwaysLonely07 pic.twitter.com/JsSiSxC7wU