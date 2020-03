महिला को सता रहा था कोरोना का डर, सैनेटाइज करने के लिए सारा राशन बाथटब में डुबोया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने लोगों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि अब हर चीज में कोरोना ही नज़र आ रहा है। अब आदमी करें भी तो क्या हर तरफ यहीं सलाह दी जा रही है कि कोरोना से बचना है तो न सिर्फ सोशल दूरी बनानी होगी बल्कि खाने-पीने जैसी जरूरी चीजें भी बड़ी एहतियात के साथ बरतनी पड़ेगी।

इसी बात का अनुसरण करते हुए एक मां ने घर का राशन ही सैनेटाइज ( Sanitize ) करने के लिए बाथटब में डुबों दिया। Evie Lancaster ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ‘ इस वैश्विक महामारी के दौरान आप किन जरूरी बातों की बात कर रहे हैं। मेरी मां तो अपनी टेस्को डिलीवरी को नहला रही हैं।

What precautions are you all taking during the global pandemic? My mum is bathing her Tesco delivery pic.twitter.com/96TnBPgjwO