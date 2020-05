ग्रीन जोन में मिली छूट देख छलका रेड एरिया वालों का दर्द, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से देशभर में लागू लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार कोरोना के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए तीसरी बार लॉकडाउन का विस्तार कर चुकी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक देशभर में अलग -अलग जगह को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है।

