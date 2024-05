तमिलनाडु के पहले BJP विधायक सी वेलायुथम का निधन, 1966 में द्रमुक के उम्मीदवार को दी थी पटखनी

Tamil Nadu First BJP MLA C Velayutham passed away: सी. वेलायुथम ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीत दर्ज की। उन्होंने इतिहास रचने का काम किया।

first BJP member to be elected to the Tamil Nadu Legislative Assembly: तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के पूर्व विधायक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता सी वेलायुथम (C Velayutham) का बुधवार को निधन हो गया। वेलायुथम ने 1996 के विधानसभा चुनावों में पद्मनाभपुरम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर इतिहास रच दिया। वह तमिलनाडु विधानसभा में पहुंचने वाले पहले बीजेपी विधायक बन गए। उन्होंने द्रमुक के बाला जनाथिपति DMK’s Bala Janathipathy के खिलाफ चुनाव में जीत दर्ज की थी।

वेलायुथम नहीं दोहरा पाए अपनी जीत हालांकि वह बाद के चुनावों में अपनी सफलता को दोहराने में असमर्थ रहे। 2001 के चुनावों में दूसरा स्थान और 2006 के चुनावों में तीसरा स्थान हासिल किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (J. P. Nadda) ने पार्टी और समाज दोनों के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए श्री वेलायुथम के निधन पर शोक व्यक्त किया। जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि जेपी नड्डा ने कहा, "पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता सी. वेलायुथम जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वह भाजपा से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए पहले विधानसभा उम्मीदवार थे, जिन्होंने 1996 के चुनावों में पद्मनाभपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण इस कठिन समय में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं पार्टी और समाज को हमेशा याद रहेंगी।"