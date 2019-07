चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग टीम में शामिल है ये किसान का बेटा, पिता ने कही ये बात

नई दिल्ली: भारत ने मिशन चंद्रयान-2 ( chandrayaan-2 ) की सफल लॉन्चिंग करके इतिहास रच डाला। 22 जुलाई के दिन दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) समेत पूरे देश ने इसरो को बधाईयां दी। इसरो ( ISRO ) की टीम ने दिन-रात एक करके इस मिशन को लॉन्च किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन की कहानी एक किसान के बेटे के साथ जुड़ी हैं, जो कि इसरो की इस टीम का हिस्सा है।

