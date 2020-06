Video: Mask पहनने को कहा तो भड़क गया मैनेजर, करने लगा महिला की लोहे की रॉड से पिटाई

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर (Andhra Pradesh’s Nellore district ) से एक बेहद चौंकाने वाला वाडियो सामने आया है। खबरों के मुताबिक वीडियो नेल्लौर के दर्गामिट्टा में आंध्र प्रदेश टूरिज्म होटल (state tourism department) का है। बताया जा रहा है कि होटल में एक उच्च अधिकारी ने महिलाकर्मी पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि महिला ने उसे कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के डर से मास्क पहनने को कहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने डिप्टी मैनेजर सी. भास्कर (C Bhaskar) को मास्क पहनने के लिए कह रही थी। लेकिन डिप्टी मैनेजर को ये बात इतनी अखड़ी कि उसने अपना आपा खो दिया। इसके बाद गुस्साए भास्कर ने महिला को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैनेजर ने उसके बाल पकड़कर कर घसीटते हुए डंडे से जमकर पिटाई की।

Shocking CCTV Footage: Only because she asked him to wear mask, Andhra Pradesh tourism dept deputy manager Bhaskar beats up a lady contract worker with an iron rod. Incident is of Nellore district. Woman is also differently abled. Complaint filed. pic.twitter.com/YOhOcwsZQI