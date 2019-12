उन्नाव पीड़िता का शव जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाएगा, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह..

नई दिल्ली: देश अभी हैदराबाद ( Hyderabad ) में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के आरोपियों के हुए एनकाउंटर का जश्न मना ही रहा था, कि शुक्रवार रात खबर आई कि रात को 11 बजकर 40 मिनट पर उन्नाव गैंगरेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। 90 फीसदी से ज्यादा पीड़िता जल चुकी थी क्योंकि दरिंदों ने उसके ऊपर कैरोसीन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। वहीं अब बताया जा रहा है कि शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाएगा।

इसलिए दफनाया जाएगा शव!

उन्नाव पीड़िता ने दम तोड़ा तो उत्तर प्रदेश और देश समेत लड़की के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। इससे पहले तक पीड़िता कह रही थी कि मैं जीना चाहती हूं, मुझे मरना नहीं है। साथ ही आरोपियों को लेकर उसने कहा कि उन्हें सजा मिले। लेकिन शरीर 90 फीसदी से ज्यादा जले होने के कारण डॉक्टर पीड़िता को नहीं बचा पाए। वहीं एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के भाई ने कहा कि हम शव को अपने गांव ले जाएंगे और वहीं शव को दफना देंगे क्योंकि अब उसमें जलाने लायक कुछ भी बचा नहीं है। ये शब्द सुनकर कितनी पीड़ा मिलती है, आप ये इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है।

Brajesh Pathak, Uttar Pradesh Justice Minister on Unnao rape case: It is saddening that the victim is no more with us today. We will appeal to the concerned court today to take this case to fast track court. We will also appeal to hear the case on a day to day basis. pic.twitter.com/YOVlNjV1cg