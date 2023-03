दुनिया का 13वां सबसे बेस्ट सैंडविच है मुंबई का वड़ा पाव, यहां देंखे पूरी लिस्ट

Published: Mar 05, 2023 01:40:52 pm Submitted by: Archana Keshri

Best Sandwiches in the World: अगर आप किसी भी मुंबईकर से उनकी फेवरेट स्ट्रीट फूड के बारे में पूछेंगें, तो वो बिना विचार किए 'वड़ा पाव' का ही नाम लेंगे। वो इस स्ट्रीट फूड को किसी वक्त भी खा सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्ट्रीट फूड की लोकप्रियता दुनियाभर में है। यहां तक की इसे दुनिया के बेस्ट सैंडविच में 13वां स्थान भी मिला है।

Vada Pav recognised as 13th best sandwich in the world

Best Sandwiches in the World: अगर आप मुंबई गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा की आपने यहां के सबसे फेमस वड़ा पाव न खाए हों। मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव है। मुंबईवालों और वड़ा पाव के बीच का रिश्ता काफी गहरा है। चाहे खुशी के पल हों या दुख के, वड़ा पाव भूख के दर्द को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है। आप वड़ा पाव को ब्रेकफास्ट, लंच या फिर टी स्नैक्स किसी भी समय खा सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये डिश अब मुंबई की ही नहीं बल्कि दुनियाभर में फेमस हो गई है।