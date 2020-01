ValentinesDay हुआ ट्रेंड, ट्विटर पर छलका सिंगल लड़के-लड़कियों का दर्द

नई दिल्ली: आज का युवा काफी आगे बढ़ चुका है। लड़का हो या फिर लड़कियां हर कोई कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। वहीं इस जिंदगी में लोग अपना एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी ढूंढते हैं। इसी कड़ी में अब 14 फरवरी आने वाला है, मतलब वेलेंडाइन डे ( Valentine Day )। ये वही दिन जिस दिन लड़के-लड़कियां एक-दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन इससे पहले ही सिंगल लड़कों पर मीम्स बनने लगे हैं, जिन्होंने ट्विटर पर तहलका मचा दिया है।

Singles..ye kar k khush ho lena valentines day me.😂🤪

Otherwise #bajrangdal is always an option.#ValentinesDay pic.twitter.com/zpzvOsDjHt — Tanu (@tackletanu) January 24, 2020

girlfriend : baby #ValentinesDay par mujhe iphone 11 doge ?

me : pic.twitter.com/R9lmRSuyqR — 👷🏼‍♂️kapil sharma🐦 (@kapilmanikoscar) January 29, 2020

दरअसल, वेलेंटाइन डे के दिन लड़के-लड़कियां ग्रिटिंग कार्ड, गुलाब, चॉकलेट आदि के साथ अपने-अपने प्यार का इजहार करते हैं। हालांकि, किसी को अपना पार्टनर मिलेगा तो कोई बेचारा सिंगल भी रह जाएगा। बस इन्हीं सिंगर लड़कों पर ट्विटर पर दबाकर मीम्स बन और शेयर किए जा रहे हैं। जरा आप भी देखिए कैसे-कैसे मीम्स लोग शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर #ValentinesDay के जरिए लोग ये मीम्स शेयर कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं।

Bajrang Dal Leader finds his own son with a girl in a park on #ValentinesDay pic.twitter.com/2CSL7SiXrh — Arnab Goswami (@the_sashiks) January 23, 2020

When i see someone taking his Girlfriend out for dinner ...



Single me :- #ValentinesDay pic.twitter.com/e9pcg9XJaP — 💲💔〽️ (@Samcasm7) January 23, 2020

ट्विटर ( Twitter ) पर लोग सिंगल लड़कों से पूछ रहे हैं कि भाई तेरा क्या प्लान है? यही नहीं सिंगलपुर नाम की जगह को भी काफी शेयर किया जा रहा है। हालांकि, ऐसी जगह कोई है या नहीं ये तो मीम्स शेयर करने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भले ही वेलेंडाइन डे आने में काफी समय है, लेकिन अभी से सिंगल लड़कों-लड़कियों पर मीम्स बनने लगे हैं। देखिए जरा कितने मजेदार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं।