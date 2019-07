विराट कोहली ने अंपायर के आगे जोड़े हाथ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली: भारत ने रविवार को खेले गए मैच में अफगानिस्तान ( Afghanistan ) को मात दे दी। इसके साथ ही वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे पायदान पर आ गई है। हालांकि, अफगानिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी ने अफगानिस्तान को जीतने नहीं दिया। लेकिन इस मैच में एक किस्सा ऐसा भी हुआ, जिसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली पर सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे।

@imVKohli joined his hands and requested the umpire to approve the lbw, but the umpire didn't change his decision. 😔 # #IndiavsAfghanistan #INDvsAFG #CWC19 #WorldCup #WorldCup19 #WorldCup2019 pic.twitter.com/w5onRySjo5

Me on the last day or exam vs me on the result day #INDvAFG #CWC19 pic.twitter.com/c7pQxRh8VO