मुंबई की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल, सड़क पर तैरते हुए लोगों का वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। मानसून (Monsoon) आते ही पूरी मुंबई तालाब में बदल जाती है और बीएमसी की पोल खुल जाती है। ऐसा ही कुछ इस बरसात में भी देखने को मिला। जगह-जगह पानी भरने (Waterlogged) के चलते जहां भयंकर जाम लगा। तो वहीं कुछ लोग इस जलभरावा का आनंद लेते दिखाई दिए। सोाशल मीडिया पर ऐसा ही एक मजेदार वीडियो (Funny Video) इन दिनों वायरल हो रहा है। जिसमें एक बस पानी में आधे से ज्यादा डूब गई है। ऐसे में यात्री उसकी छत पर चढ़ गए। कुछ युवा खेल-खेल में बस की छत से डाइव लगाकर पानी में छलांग लगाते हैं और तैरते हुए नजर आते हैं।

When life gives you lemons, make lemonade.#MumbaiRains pic.twitter.com/gCfHOSd1YP